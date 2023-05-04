Пэлтроу заявила, что отказалась от свидания с ДиКаприо

Гвинет Пэлтроу была замужем за Крисом Мартином с 2003 по 2016 год. В браке у них родились двое детей: дочь Эппл (2004 год) и сын Мозес (2006 год). В 2014 году знаменитости решили расстаться, однако долгое время жили под одной крышей и не подавали на развод. С 2015 по 2016 год длился бракоразводный процесс актрисы и музыканта. В 2014 году Гвинет Пэлтроу начала встречаться со сценаристом сериала "Хор" Брэдом Фэлчаком. В 2018 году они поженились.