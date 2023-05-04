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Пэлтроу заявила, что отказалась от свидания с ДиКаприо

Актриса Гвинет Пэлтроу призналась, что в молодости за ней ухаживал Леонардо ДиКаприо. Ее слова цитирует Page Six.

Пэлтроу заявила, что отказалась от свидания с ДиКаприо
© Газета.Ru

Звезда заявила, что отказалась идти на свидание с коллегой из-за его репутации.

"Никогда не целовалась с Лео. Он пытался в свое время пригласить на свидание", - отметила Пэлтроу.

Гвинет Пэлтроу была замужем за Крисом Мартином с 2003 по 2016 год. В браке у них родились двое детей: дочь Эппл (2004 год) и сын Мозес (2006 год). В 2014 году знаменитости решили расстаться, однако долгое время жили под одной крышей и не подавали на развод. С 2015 по 2016 год длился бракоразводный процесс актрисы и музыканта. В 2014 году Гвинет Пэлтроу начала встречаться со сценаристом сериала "Хор" Брэдом Фэлчаком. В 2018 году они поженились.

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