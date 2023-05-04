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Хайди Клум обругали за совместную съемку с 18-летней дочерью в нижнем белье

Немецкую супермодель, актрису и телеведущую Хайди Клум обругали за совместную откровенную съемку с 18-летней дочерью Лени в рекламе бренда Intimissimi.

Хайди Клум обругали за съемку с дочерью в нижнем белье
© Lenta.ru

Cоответствующие кадры она разместила в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На опубликованных снимках манекенщица и ее 18-летняя дочь позировали в нижнем белье упомянутого бренда. Родственницы продемонстрировали подтянутые тела в голубом и белом кружевных комплектах. При этом знаменитости оставили волосы распущенными и выбрали легкий макияж в нюдовых оттенках.

Lenta.ru

Пользователи сети обругали новую семейную фотосессию Клум в многочисленных комментариях под постом. «Мне бы на вашем месте было стыдно», «Я бы показывала свою дочь не с таких откровенных сторон», «Очень странно видеть мать и дочь в откровенных нарядах», «Мне не нравятся такие фото», — высказались они.

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