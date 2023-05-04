Хайди Клум обругали за съемку с дочерью в нижнем белье

Немецкую супермодель, актрису и телеведущую Хайди Клум обругали за совместную откровенную съемку с 18-летней дочерью Лени в рекламе бренда Intimissimi.

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Cоответствующие кадры она разместила в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На опубликованных снимках манекенщица и ее 18-летняя дочь позировали в нижнем белье упомянутого бренда. Родственницы продемонстрировали подтянутые тела в голубом и белом кружевных комплектах. При этом знаменитости оставили волосы распущенными и выбрали легкий макияж в нюдовых оттенках.

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