Надежда Ангарская родила второго сына

Не успела Надежда Ангарская сообщить поклонникам, что легла на сохранение, как в семье произошло пополнение. Знаменитость родила еще одного сына.

«Все чудеса процесса испытала вновь. Это того стоит... Ну, что, ребята, по мне не скажешь, что матушка только что родила? Лежит, кряхтит маленький. Я уже брала его на ручки», — сдерживая слезы умиления сообщила Надежда.

Самого малыша звезда не показала, да и имя его тоже раскрывать не стала. Изначально ПДР у Ангарской стоял на конец мая, но ребенок был слишком большим уже в начале мая. Встревоженные врачи госпитализировали Надежду именно по этой причине.