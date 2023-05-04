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Надежда Ангарская родила второго сына

Звезда шоу Comedy Woman Надежда Ангарская стала мамой во второй раз. О рождении сына артистка сообщила в социальных сетях.

Надежда Ангарская родила второго сына
© Eva.ru

Не успела Надежда Ангарская сообщить поклонникам, что легла на сохранение, как в семье произошло пополнение. Знаменитость родила еще одного сына.

«Все чудеса процесса испытала вновь. Это того стоит... Ну, что, ребята, по мне не скажешь, что матушка только что родила? Лежит, кряхтит маленький. Я уже брала его на ручки», — сдерживая слезы умиления сообщила Надежда.

Самого малыша звезда не показала, да и имя его тоже раскрывать не стала. Изначально ПДР у Ангарской стоял на конец мая, но ребенок был слишком большим уже в начале мая. Встревоженные врачи госпитализировали Надежду именно по этой причине.

Напомним, что отец ребенка — футбольный тренер Николай Федчук. В начале февраля влюбленные сыграли скромную свадьбу.

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