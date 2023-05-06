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Зепюр Брутян показала трогательное фото из роддома с сыном и мужем

В конце апреля Зепюр Брутян и Павел Прилучный стали родителями. Молодая мама опубликовала в соцсетях снимок, сделанный в родильной палате.

Зепюр Брутян показала фото из роддома с сыном и Прилучным
© runews24.ru

На опубликованном кадре видно, как новоиспеченные родители трогательно и нежно обнимают новорожденного сына, которого назвали Микаэль.

Зепюр закрыла лица сына смайликом, чтобы уберечь младенца от дурных глаз. Актриса написала нежное обращение к сыну и поблагодарила всех за поздравления.

"Я очень счастливый человек. Испытываю приятное бессилие. Мой сладкий мальчик, мама с папой тебя так ждали", — написала она.

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