Зепюр Брутян показала фото из роддома с сыном и Прилучным

Зепюр Брутян показала трогательное фото из роддома с сыном и мужем
В конце апреля Зепюр Брутян и Павел Прилучный стали родителями. Молодая мама опубликовала в соцсетях снимок, сделанный в родильной палате.
На опубликованном кадре видно, как новоиспеченные родители трогательно и нежно обнимают новорожденного сына, которого назвали Микаэль.
Зепюр закрыла лица сына смайликом, чтобы уберечь младенца от дурных глаз. Актриса написала нежное обращение к сыну и поблагодарила всех за поздравления.
"Я очень счастливый человек. Испытываю приятное бессилие. Мой сладкий мальчик, мама с папой тебя так ждали", — написала она.