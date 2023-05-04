Ляйсан Утяшева дала совет, как улучшить сексуальную жизнь
Любим рекомендации телеведущей за их простоту и действенность. Практически в каждом посте в своем Telegram-канале Ляйсан продвигает идею о том, что находиться в гармонии с собой и своим телом помогают всего две вещи: спорт и здоровое питание. Как оказалось, физическая активность влияет еще и на качество интимной жизни — и этому, по словам Утяшевой, есть вполне научное объяснение.
Прежде всего, любая, даже самая минимальная физическая нагрузка способствует усилению кровотока, что сказывается на возбуждаемости.
«В первую очередь даже самая минимальная физическая нагрузка заставляет наше сердце биться усерднее, а кровь — бежать по венам быстрее. Учеными доказано, что усиленный кровоток способствует сексуальному возбуждению (причем у обоих полов)», — объясняет Ляйсан.
Во-вторых, как отмечает телеведущая, спорт повышает выносливость: «Это позволяет дольше и интенсивнее наслаждаться компанией друг друга. И, конечно же, во время занятий спортом повышается уровень тестостерона, что непременно положительно отражается на либидо».
В-третьих, физическая актривность напрямую связана с самооценкой, а она в свою очередь влияет на успех в интимной жизни.
«Тело становится подтянутым, начинаешь гордиться собой за силу и выдержку, все это поднимает дух и влюбляет в себя. Уверенность притягивает, а порой и возбуждает», — делится Ляйсан.
По словам телеведущей, список положительных аспектов занятий спортом, влияющих на сексуальную жизнь, можно продолжать, но вместо этого лучше просто встать с дивана и скорее приступить к практике (спортивной)!