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Ляйсан Утяшева дала совет, как улучшить сексуальную жизнь

Любим рекомендации телеведущей за их простоту и действенность. Практически в каждом посте в своем Telegram-канале Ляйсан продвигает идею о том, что находиться в гармонии с собой и своим телом помогают всего две вещи: спорт и здоровое питание. Как оказалось, физическая активность влияет еще и на качество интимной жизни — и этому, по словам Утяшевой, есть вполне научное объяснение.

Ляйсан Утяшева дала совет, как улучшить сексуальную жизнь
© Super.ru

Прежде всего, любая, даже самая минимальная физическая нагрузка способствует усилению кровотока, что сказывается на возбуждаемости.

«В первую очередь даже самая минимальная физическая нагрузка заставляет наше сердце биться усерднее, а кровь — бежать по венам быстрее. Учеными доказано, что усиленный кровоток способствует сексуальному возбуждению (причем у обоих полов)», — объясняет Ляйсан.

Во-вторых, как отмечает телеведущая, спорт повышает выносливость: «Это позволяет дольше и интенсивнее наслаждаться компанией друг друга. И, конечно же, во время занятий спортом повышается уровень тестостерона, что непременно положительно отражается на либидо».

В-третьих, физическая актривность напрямую связана с самооценкой, а она в свою очередь влияет на успех в интимной жизни.

«Тело становится подтянутым, начинаешь гордиться собой за силу и выдержку, все это поднимает дух и влюбляет в себя. Уверенность притягивает, а порой и возбуждает», — делится Ляйсан.

По словам телеведущей, список положительных аспектов занятий спортом, влияющих на сексуальную жизнь, можно продолжать, но вместо этого лучше просто встать с дивана и скорее приступить к практике (спортивной)!

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