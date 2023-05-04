Ляйсан Утяшева дала совет, как улучшить сексуальную жизнь

Любим рекомендации телеведущей за их простоту и действенность. Практически в каждом посте в своем Telegram-канале Ляйсан продвигает идею о том, что находиться в гармонии с собой и своим телом помогают всего две вещи: спорт и здоровое питание. Как оказалось, физическая активность влияет еще и на качество интимной жизни — и этому, по словам Утяшевой, есть вполне научное объяснение.