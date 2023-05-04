Звезда сериала «Великолепный век» Селим Байрактар женился

Турецкий актер Селим Байрактар, получивший популярность благодаря сериалу «Великолепный век», женился. Этот брак стал для 47-летнего артиста вторым. Байрактар тайно женился 1 мая 2023 года.

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Даже турецкие средства массовой информации не знали о предстоящем торжестве актера. Публикации в социальных сетях помогли узнать поклонникам и журналистам, что артист вступил в официальные отношения. На мероприятии присутствовали только самые близкие влюбленных. Его избранницей стала Эмель Каракесе.