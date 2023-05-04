У Тейлор Свифт новый роман

Певица Тейлор Свифт, которая в прошлом месяце рассталась с актером Джо Элвином после шести лет отношений, встречается с рок-музыкантом Мэтти Хили. Об этом сообщает The Sun.
Источник из близкого окружения певицы рассказал журналистам издания, что Тейлор Свифт и фронтмен группы The 1975 Мэтти Хили "безумно влюблены", хотя встречаются чуть меньше двух месяцев.
"Она и Мэтти безумно влюблены. Их отношения находятся на очень ранней стадии, однако выглядят серьезными", - сказал источник.
Он уточнил, что Тейлор Свифт рассталась в Джо Элвином еще в феврале, так что "никаких измен не было".
"Тейлор и Мэтти очень гордятся и взволнованы этими отношениями, и, в отличие от последних отношений Тейлор, которые намеренно держались в стороне от внимания публики, она хочет "владеть" этим романом, а не скрывать его. Она просто хочет жить своей жизнью и быть счастливой. Она сказала друзьям, что Мэтти прилетает в Нэшвилл на выходных, чтобы поддержать ее на следующем концерте в рамках ее тура", - рассказал инсайдер.