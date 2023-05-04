$79.31-0.6587.58-0.08

У Тейлор Свифт новый роман

Певица Тейлор Свифт, которая в прошлом месяце рассталась с актером Джо Элвином после шести лет отношений, встречается с рок-музыкантом Мэтти Хили. Об этом сообщает The Sun.

У Тейлор Свифт новый роман
© Газета.Ru

Источник из близкого окружения певицы рассказал журналистам издания, что Тейлор Свифт и фронтмен группы The 1975 Мэтти Хили "безумно влюблены", хотя встречаются чуть меньше двух месяцев.

"Она и Мэтти безумно влюблены. Их отношения находятся на очень ранней стадии, однако выглядят серьезными", - сказал источник.

Он уточнил, что Тейлор Свифт рассталась в Джо Элвином еще в феврале, так что "никаких измен не было".

"Тейлор и Мэтти очень гордятся и взволнованы этими отношениями, и, в отличие от последних отношений Тейлор, которые намеренно держались в стороне от внимания публики, она хочет "владеть" этим романом, а не скрывать его. Она просто хочет жить своей жизнью и быть счастливой. Она сказала друзьям, что Мэтти прилетает в Нэшвилл на выходных, чтобы поддержать ее на следующем концерте в рамках ее тура", - рассказал инсайдер.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий