У Тейлор Свифт новый роман

"Тейлор и Мэтти очень гордятся и взволнованы этими отношениями, и, в отличие от последних отношений Тейлор, которые намеренно держались в стороне от внимания публики, она хочет "владеть" этим романом, а не скрывать его. Она просто хочет жить своей жизнью и быть счастливой. Она сказала друзьям, что Мэтти прилетает в Нэшвилл на выходных, чтобы поддержать ее на следующем концерте в рамках ее тура", - рассказал инсайдер.