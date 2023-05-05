7 звезд, которым пластика пошла на пользу

Российские и зарубежные звезды всегда выглядят безупречно: пышные формы и точеная талия, правильные черты лица и пухлые губы. Можно было бы подумать, что им просто повезло с наследственностью, но архивные фото селебрити говорят сами за себя: превосходная внешность знаменитостей — результат грамотной работы пластического хирурга.

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Сегодня мы вместе с ведущим специалистом в области пластической хирургии Сергеем Свиридовым вспомним самые удачные примеры «звездной» пластики, которая определенно пошла на пользу своим обладательницам.

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Немного фактов о пластике

Пластическая хирургия — это поистине замечательное направление в хирургии, где люди, специалисты, имеют возможность творить чудеса своими руками: вернуть пациенту прежнюю молодость, подчеркнуть естественную красоту, а также избавить от многих комплексов, связанных с врожденными или приобретенными дефектами внешности (например, послеродовая деформация контуров тела и т.д.)

Пластическая хирургия всегда актуальна и востребована — как среди знаменитостей, так и среди обывателей. Мало кто знает, но официально первую пластическую операцию провели еще в 1773 году, а до этого момента похожие на пластику носа манипуляции проводились в Индии в 800 году до нашей эры — удивительно, правда?

Прошли столетия, и область пластической хирургии шагнула далеко вперед: благодаря современным технологиям мы имеем щадящие методики коррекции внешности, короткие сроки реабилитации, но главное — стабильные и максимально естественные результаты. И вот яркие тому примеры — подборка 7 звезд, пластику которых смело можно назвать удачной.

Мэрилин Монро

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Икона стиля и легенда американского кинематографа Мэрилин Монро в молодости была обладательницей правильного строения лица. Но, к сожалению, с возрастом ткани увядают, и контуры теряют прежние очертания. Не долго думая, кинодива решилась на пластику «по-крупному» — ей был выполнен практически весь спектр пластических операций: липосакция подбородка, подтяжка лица и пластика век, эндоскопическая подтяжка лба, а также ринопластика, потому что от природы нос актрисы выглядел достаточно массивно.

После тотального преображения черты лица блондинки приобрели очерченность, брови приподнялись и уменьшился нос, а скулы стали более выраженными. Конечно, пластика сделала внешность голливудской дивы привлекательной — облик Мэрилин Монро стал эталоном вечной женственности: именно такой мы ее и запомнили.

Анджелина Джоли

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Анджелина Джоли — символ притягательности и одна из самых красивых женщин планеты тоже поработала над своей внешностью: судя по ранним фотографиям знаменитости, можно утверждать, что актрисе была выполнена пластика носа, которая придала ему более утонченный вид, а также имело место удаление комочков Биша и контурная пластика области скул.

Возможно, хирурги избавили Джоли от «мешков» под глазами при помощи трансконъюктивальной нижней блефаропластики, которая не оставляет видимых следов и рубцов. В результате ювелирной работы хирургов лицо актрисы стало гармоничным и визуально более вытянутым — блестящий результат, который звезда поддерживает посредством ботулинотерапии.

Кети Топурия

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Первое изменение во внешности российско-грузинской певицы Кети Топурии, которое нужно отметить — это изменение формы носа в результате ринопластики. Видно невооруженным глазом, что до операции нос вокалистки был длинным с широкой спинкой и массивным кончиком, но после вмешательства он стал выглядеть очень аккуратно.

Имеет место липосакция подбородка, которая избавила звезду от жировой складки в области шеи и овала лица, контурная пластика зоны скул гиалуроновой кислотой и пресловутое удаление комков Биша, что сделало среднюю зону лица более изящной, а образ певицы — невероятно женственным.

Оксана Самойлова

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Модель и дизайнер Оксана Самойлова выполнила пластику носа, удалила комочки Биша, ввела гиалуроновый филлер в область скул и губ, а также прошла через курс инъекций ботокса, который помог ей справиться с возрастными изменениями кожи.

Кроме того, липосакция подбородка и овала лица позволила добиться уменьшения кожно-жировой складки в данных зонах, а также придать чертам лица девушки особую выразительность.

Белла Хадид

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Одна из самых высокооплачиваемых моделей мира, супермодель Белла Хадид только недавно призналась, что ее необыкновенная красота — трепетная работа профессионалов: поговаривают, что на первую пластику Изабелла решилась еще в 14 лет. С тех пор на счету звезды более 100 выполненных операций и процедур эстетической косметологии.

Липосакция подбородка, уменьшение угла нижней челюсти, удаление комочков Биша средней зоны, контурная пластика скул, эндоскопическая подтяжка лба и ринопластика — основной комплекс пластических операций, которые буквально довели до совершенства внешность модели, подарив ей «лисьи глазки», точеные скулы и острый подбородок.

Теперь лицо Беллы Хадид визуально воспринимается абсолютно по-другому — оно более изящное и женственное, но вместе с тем его выражение стало более строгим. К тому же выполненная пластика придала девушке немного лишнего возраста.

Дженнифер Лопес

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Глядя на современные фотографии Дженнифер Лопес, можно подумать, что популярная американская певица и актриса совсем не стареет. На самом деле Джей Ло выглядит безупречно благодаря тому, что внимательно следит за своим образом и регулярно посещает косметолога.

Кроме того, знаменитость доверила пластическим хирургам коррекцию проблемных зон своей внешности. Выполненная ринопластика избавила Джей Ло от широкого кончика носа, контурная пластика скул и подбородка выгодно подчеркнули и вытянули лицо, которое от природы было достаточно круглым, а эндоскопическая подтяжка лба устранила угрюмость взгляда и нависание мягких тканей верхних век. Сексуально, женственно и очень молодо — именно так выглядит 53-х летняя знаменитость.

Ким Кардашьян

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Ринопластика, эндоскопическая подтяжка лба, контурная пластика скул, области подбородка и углов нижней челюсти гиалуроновой кислотой — можно долго перечислять, через что прошла американская звезда и миллиардерша Ким Кардашьян на пути к всемирной известности и славе. Лицо девушки стало более вытянутым в вертикальном направлении и гармонизированным, а черты лица — утонченными и тонкими.

И, конечно, отдельного внимания заслуживает выполненный моделью липофилинг ягодиц — увеличение выделенной зоны при помощи собственной жировой ткани, которое дает потрясающий эффект и позволяет буквально «вылепить» тело своей мечты. Неудивительно, что о ягодицах Ким Кардашьян говорит весь мир.

Выводы

Как видите, пластическая хирургия — это настоящее искусство, которым живет пластический хирург, создавая красоту и делая людей счастливыми.