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Филипп Киркоров нашел новое занятие для сына

Сын певца Филиппа Киркорова Мартин грядущий летом отметит свой 11-й день рождения. По этому случаю звездный исполнитель планирует устроить праздник для наследника уже в самое ближайшее время. На мероприятии артист планирует не просто поздравить своего сына с праздником, но и похвастаться своими достижениями.

Филипп Киркоров нашел новое занятие для сына
© Ovideo.ru

Поп-король делает все, чтобы развивать своих детей. Наследники артиста ходят на различные кружки, а Алла-Виктория и вовсе занимается вокалом. В прошлом году девочка выступила на концерте дедушки – Бедроса Киркорова, а роль ведущего на себя взял сын Мартин.

Известно, что мальчик также занимается футболом в академии «Барселоны», а сейчас парень нашел себе новое занятие. Он занимается дизайном одежды. На эти свершения, по словам Киркорова, мальчика вдохновила сестра.

В общении с порталом ProZvezd Киркоров отметил, что его наследник решил воплотить свои рисунки в жизнь, а коллекцию Мартина, которую он создал с дизайнером Аникой Керимовой, можно будет увидеть на семейном празднике, посвященном дню рождения мальчика.

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