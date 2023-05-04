Филипп Киркоров нашел новое занятие для сына

Сын певца Филиппа Киркорова Мартин грядущий летом отметит свой 11-й день рождения. По этому случаю звездный исполнитель планирует устроить праздник для наследника уже в самое ближайшее время. На мероприятии артист планирует не просто поздравить своего сына с праздником, но и похвастаться своими достижениями.

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Поп-король делает все, чтобы развивать своих детей. Наследники артиста ходят на различные кружки, а Алла-Виктория и вовсе занимается вокалом. В прошлом году девочка выступила на концерте дедушки – Бедроса Киркорова, а роль ведущего на себя взял сын Мартин.

Известно, что мальчик также занимается футболом в академии «Барселоны», а сейчас парень нашел себе новое занятие. Он занимается дизайном одежды. На эти свершения, по словам Киркорова, мальчика вдохновила сестра.