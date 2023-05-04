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"Филипп на мне с четырнадцати лет женится": Лада Дэнс – о Киркорове

Певица Лада Дэнс после съемок "Маски" рассказала об отношениях с артистом Филиппом Киркоровым. Об этом сообщает портал PROZvezd.

По словам певицы, их связывает многолетняя дружба:

"Филипп на мне с четырнадцати лет женится. Мы много лет дружим, и я счастлива, что он до сих пор собирается на мне жениться. Ментально-то мы давно женаты".

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На шоу "Маска" Дэнс скрывалась в костюме Пуделя. Артистка предположила, что Киркоров мог распознать ее под маской по тембру голоса, однако Дэнс тщательно его скрывала.

Исполнительница призналась, что проект позволил ей примерить на себя иной образ и вести себя по-другому.

Ранее Киркоров высказался о новом романе своего отца.

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