Жена шеф-повара Ивлева высмеяла слухи об изменах мужа
Жена шеф-повара и телеведущего Константина Ивлева Валерия Куденкова прокомментировала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) слухи об изменах мужа.
У Куденковой спросили, как она живет с мужем, который «регулярно изменяет с молодыми девочками». Жена Ивлева высмеяла подобное заявление, предположив, что комментаторша сама столкнулась с такой проблемой. «Не знаю. Расскажите», — ответила блогерша.
Также Куденкова рассказала, что не реагирует на осуждение из-за разницы в возрасте с Ивлевым. Шеф-повар старше жены на 19 лет. Блогерша считает, что таким поведением люди осуждают не ее, а самих себя.
Ранее Куденкова заявила, что спокойно отнеслась к оскорблениям экс-супруги Ивлева Марии. Известно, что бывшая жена шеф-повара оскорбляла Куденкову, называя ее «эскортницей из Тамани», а также обвиняла телеведущего в изменах. Сам Ивлев и его новая супруга уверяют, что завели роман после развода звезды.
Куденкова и Ивлев поженились в феврале 2021 года. В их союзе появилась на свет дочь Ника. После родов жена шеф-повара призналась, что больше не собирается заводить детей. В апреле 2023 года Куденкова призналась, что делает все возможное, чтобы не забеременеть.