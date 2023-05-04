Анна Седокова пожаловалась на острую стадию аллергии
Певица Анна Седокова рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) об обострении аллергии.
Седокова страдает от крапивницы. Это кожное заболевание характеризуется появлением аллергических реакций, волдырей, отеков и зуда на теле. Артистка сообщила, что находится в «острой стадии недуга». Она пожаловалась на боли в теле.
«Ее (крапивницу) удалось оттянуть путешествием и позитивной перепрошивкой, но победить окончательно без укола не удалось», — поделилась артистка.
Она призналась, что устала опухать и постоянно спать из-за прописанных ей лекарств.
Седокова заявила, что не собирается сдаваться в борьбе с недугом. Она планирует вести активный образ жизни — заниматься спортом, следить за питанием и делать медитации. «Я пройду, если надо, все круги ада…» — написала звезда.