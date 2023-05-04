Седокова пожаловалась на острую стадию аллергии

Певица Анна Седокова рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) об обострении аллергии.

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Седокова страдает от крапивницы. Это кожное заболевание характеризуется появлением аллергических реакций, волдырей, отеков и зуда на теле. Артистка сообщила, что находится в «острой стадии недуга». Она пожаловалась на боли в теле.

«Ее (крапивницу) удалось оттянуть путешествием и позитивной перепрошивкой, но победить окончательно без укола не удалось», — поделилась артистка.

Она призналась, что устала опухать и постоянно спать из-за прописанных ей лекарств.