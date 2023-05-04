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Лев Лещенко заявил, что ему "не солидно" рекламировать продукцию в соцсетях

Певец Лев Лещенко рассказал в беседе с lady.mail.ru, почему не зарабатывает на рекламе в социальных сетях.

Лещенко заявил, что ему "не солидно" рекламировать продукцию
© Газета.Ru

Лещенко признался, что несколько раз размещал у себя рекламу в соцсетях, однако перестал. Артист считает, что ему уже не солидно заниматься такими делами. К тому же певец не нуждается в дополнительных доходах, так как у него есть другие заработки.

Лещенко назвал себя обеспеченным человеком. По словам звезды, его доходы не огромные, но выше среднего. Артист заявил, что его заработка хватает на жизнь и развитие собственного творчества.

Лещенко также отметил, что является учредителем лесного хозяйства в Кольчугино.

«Когда начинали двадцать лет назад, никакой прибыли не было, первые годы мы только налаживали производство, было очень трудно — постоянно приходилось на это дело вынимать из собственного кармана. Сейчас уже есть какой-то доход. Но не сказать, что огромный», — рассказал музыкант.

Лещенко добавил, что всю недвижимость и автомобили он заработал исключительно собственным трудом без помощи государства.

«От государства я за все годы на сцене не получил ни копейки. С государством у меня рандеву не получилось. Мне никогда никто не помогал», — заявил певец.

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