Фомин раскрыл способы поддерживать хорошую форму в преддверии 50-летия

«Да, я был в клинике в Карелии, там из меня выкачали все дерьмо. Я считаю, что это полезно. И этого не надо стесняться, потому что это совершенно естественный медицинский ритуал, который используется повсеместно. Если об этом не говорить, то люди не узнают о чудодейственной силе этой процедуры», — заявил Фомин.