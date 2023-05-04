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Модель Victoria's Secret Девон Виндзор стала матерью во второй раз

Модель бельевого бренда Victoria's Secret Девон Виндзор родила девочку. Об этом сообщает Page Six.

Модель Victoria's Secret Девон Виндзор стала матерью во второй раз
© Газета.Ru

Дочь звезды подиумов и ее мужа по имени Джонни Декс Барбара появилась на свет 1 мая, о чем свидетельствует подпись к публикации в соцсетях, в которой Девон Виндзор рассказала о рождении ребенка.

«Селин Блю Барбара. 1 мая 2023 года», — подписала снимок из родильного дома модель.

Для Девон Виндзор и Джонни Декса Барбары это уже второй ребенок — у пары есть дочь Энзо, родившаяся в 2021 году.

О своей беременности 29-летняя модель объявила в ноябре прошлого года. Тогда она опубликовала в соцсетях снимок, сделанный на пляже, на котором был виден округлившийся живот, с дочерью на руках.

«Кое-кто станет старшей сестрой! Так волнительно объявить, что в следующем году мы ожидаем ребенка №2!» — написала модель.

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