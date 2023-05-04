Модель Victoria's Secret Девон Виндзор стала матерью во второй раз
Модель бельевого бренда Victoria's Secret Девон Виндзор родила девочку. Об этом сообщает Page Six.
Дочь звезды подиумов и ее мужа по имени Джонни Декс Барбара появилась на свет 1 мая, о чем свидетельствует подпись к публикации в соцсетях, в которой Девон Виндзор рассказала о рождении ребенка.
«Селин Блю Барбара. 1 мая 2023 года», — подписала снимок из родильного дома модель.
Для Девон Виндзор и Джонни Декса Барбары это уже второй ребенок — у пары есть дочь Энзо, родившаяся в 2021 году.
О своей беременности 29-летняя модель объявила в ноябре прошлого года. Тогда она опубликовала в соцсетях снимок, сделанный на пляже, на котором был виден округлившийся живот, с дочерью на руках.
«Кое-кто станет старшей сестрой! Так волнительно объявить, что в следующем году мы ожидаем ребенка №2!» — написала модель.