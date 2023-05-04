$78.61-0.6987.00-0.58

Ида Галич в комбинезоне с глубоким декольте восхитила россиян

Блогер и телеведущая Ида Галич снялась в обтягивающем комбинезоне с глубоким декольте и восхитила россиян. Она опубликовала соответствующий ролик на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Галич в комбинезоне с глубоким декольте восхитила россиян
© Мослента

Знаменитость позировала перед камерой под песню Sandra Secret Land в обтягивающем комбинезоне синего цвета. Образ дополняли аксессуары: несколько подвесок, длинные серьги и кольцо. Галич распустила волосы и сделала нюдовый макияж.

«Невероятное преображение. Прям вау», «Космическая. Идончик — ты целая Вселенная», «Кто отпустил Афродиту на землю?», «Какая ты красивая», «Шикарная, невероятно красивая», «Ида, вы эталон красоты», «Не Ида, а просто космос какой-то», «Как же красиво. Тебе идет быть такой худенькой», «Какая точеная фигура. Вау», — прокомментировали поклонники.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий