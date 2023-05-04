Ида Галич в комбинезоне с глубоким декольте восхитила россиян
Блогер и телеведущая Ида Галич снялась в обтягивающем комбинезоне с глубоким декольте и восхитила россиян. Она опубликовала соответствующий ролик на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).
Знаменитость позировала перед камерой под песню Sandra Secret Land в обтягивающем комбинезоне синего цвета. Образ дополняли аксессуары: несколько подвесок, длинные серьги и кольцо. Галич распустила волосы и сделала нюдовый макияж.
«Невероятное преображение. Прям вау», «Космическая. Идончик — ты целая Вселенная», «Кто отпустил Афродиту на землю?», «Какая ты красивая», «Шикарная, невероятно красивая», «Ида, вы эталон красоты», «Не Ида, а просто космос какой-то», «Как же красиво. Тебе идет быть такой худенькой», «Какая точеная фигура. Вау», — прокомментировали поклонники.