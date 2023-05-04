Галич в комбинезоне с глубоким декольте восхитила россиян

Блогер и телеведущая Ида Галич снялась в обтягивающем комбинезоне с глубоким декольте и восхитила россиян. Она опубликовала соответствующий ролик на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).