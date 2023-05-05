Лопес пригрозила уйти от Аффлека из-за неверности

Певица и актриса Дженнифер Лопес пригрозила уйти от своего мужа Бена Аффлека, если узнает о его неверности, сообщает PageSix.

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Своими мыслями о том, чего она не потерпит в собственном браке, звезда поделилась в рамках телевизионного интервью для популярного дневного шоу The View.

По словам исполнительницы, тема измен для нее болезненна и она не станет мириться с неверностью своего партнера.

Отвечая на вопрос ведущих программы о том, как бы она отреагировала на новость об изменах мужа, Лопес ответила, что не стала бы скандалить и мстить супругу.