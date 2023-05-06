Ольга Орлова впервые за долгое время показала мужа Валерия на дне рождения сына

Российская певица Ольга Орлова впервые за долгое время показала поклонникам своего мужа Валерия. Мужчина попал в объектив фотокамеры на дне рождения сына артистки Артема.

Торжество эстрадница отметила с семьей в ресторане. Ее супруг нечасто оказывается на совместных снимках с женой, так как не стремится к популярности. Однако на этот раз Орлова сделала исключение, опубликовав фотографии с мероприятия в социальных сетях, пишет издание «7Дней».