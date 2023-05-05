Гузеева назвала гадостью публичные соболезнования "в слезах и соплях"

Лариса Гузеева назвала пошлостью и гадостью публичные соболезнования "в слезах и соплях"
Актриса и телеведущая Лариса Гузеева в своем Telegram-канале осудила публичные соболезнования в соцсетях.
«Какая же это гадость — соболезнования в слезах и соплях по видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и других приложениях. Для кого? Пошлость и гадость», — высказалась артистка.
Гузеева не уточнила, кому адресована ее критика. Поклонники в комментариях согласились со звездой. Несколько пользователей выдвинули предположения, что телеведущая написала пост в ответ на видеоролик Аниты Цой, которая расплакалась на видео в Instagram из-за смерти модельера Валентина Юдашкина.
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