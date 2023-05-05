$78.61-0.6987.00-0.58

45-летняя Ольга Орлова пожаловалась на усталость от материнства

Певица Ольга Орлова в феврале родила дочь. С воспитанием и уходом за ребенком ей помогает няня, но звезда признается, что все равно сильно устает.

45-летняя Орлова пожаловалась на усталость от материнства
© РИА "ФедералПресс"

«Для меня важно, чтобы рядом со мной были люди с высокой степенью эмпатии, и я хочу, чтобы в этом росли мои дети», – отметила Орлова в личном блоге.

По словам артистки, устает она не от материнства. В этом ей помогают помощницы, без которых она не смогла бы работать и заниматься делами.

При этом Ольга Орлова подчеркнула, что к выбору няни подошла ответственно. Певица выбирала спокойного и доброго человека.

Несмотря на это, некоторые подписчики все же осудили звезду за то, что доверила ребенка чужому человеку.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий