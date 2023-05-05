45-летняя Орлова пожаловалась на усталость от материнства

Певица Ольга Орлова в феврале родила дочь. С воспитанием и уходом за ребенком ей помогает няня, но звезда признается, что все равно сильно устает.

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«Для меня важно, чтобы рядом со мной были люди с высокой степенью эмпатии, и я хочу, чтобы в этом росли мои дети», – отметила Орлова в личном блоге.

По словам артистки, устает она не от материнства. В этом ей помогают помощницы, без которых она не смогла бы работать и заниматься делами.

При этом Ольга Орлова подчеркнула, что к выбору няни подошла ответственно. Певица выбирала спокойного и доброго человека.