Павел Воля и Ляйсан Утяшева отмечают день рождения дочери

Дочери Воли и Утяшевой 5 мая исполнилось восемь лет. Жена комика показала, как они поздравили девочку с днем рождения.

«Нашей самой звонкой девочке, нашей Софии, сегодня восемь лет!» — подписала экс-гимнастка фото девочки в соцсетях.

Имениннице вручили связку розовых шаров и объемную золотую цифру восемь. Также родители заказали для девочки шоколадный торт. София загадала желание и задула свечи, но раскрывать задуманное не стала. Утяшева не рассказала, как собирается праздновать день рождения наследницы, пишет «Центральная служба новостей».