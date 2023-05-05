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Павел Воля и Ляйсан Утяшева отмечают день рождения дочери

Семья комика Павла Воли и бывшей гимнастки Ляйсан Утяшевой отмечает радостное событие. Звездная чета празднует день рождения наследницы Софии.

Павел Воля и Ляйсан Утяшева отмечают день рождения дочери
© Слово и Дело

Дочери Воли и Утяшевой 5 мая исполнилось восемь лет. Жена комика показала, как они поздравили девочку с днем рождения.

«Нашей самой звонкой девочке, нашей Софии, сегодня восемь лет!» — подписала экс-гимнастка фото девочки в соцсетях.

Имениннице вручили связку розовых шаров и объемную золотую цифру восемь. Также родители заказали для девочки шоколадный торт. София загадала желание и задула свечи, но раскрывать задуманное не стала. Утяшева не рассказала, как собирается праздновать день рождения наследницы, пишет «Центральная служба новостей».

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