Ксенофонтова опубликовала редкие фотографии дочери

Звезда российского театра и кино Елена Ксенофонтова опубликовала в личном блоге фотографии 12-летней дочери. Актриса редко делится кадрами из семейного альбома.

На страничке Елены в популярной социальной сети появилась галерея снимков, на которых запечатлена 12-летняя Софья.

Соцсети

«О красоте...Мое вдохновение! Дочь-Солнце», — подписала фотографии звезда.

Подписчики актрисы единодушно отметили в комментариях, как наследница похожа на свою звездную маму:

«Боттичеллиевская красота».

«Когда успела вырасти?! Очень нежная, мамина красота».

Напомним, Ксенофонтова родила Софию в браке с адвокатом Александром Рыжих. В 2016 году пара приняла решение расстаться. Актрисе пришлось в суде бороться за право опеки над дочерью. В 2021 году Елену вновь привлекли к суду: бывший супруг подал иск с требованием снизить алименты.

У Софьи также есть старший брат – 20-летний Тимофей, сын Елены, рожденный в браке с продюсером Ильей Неретиным.