Doja Cat показала новое тату в виде скелета летучей мыши на всю спину

Популярная певица Амала Дламини, известная под псевдонимом Doja Cat, сделала новую татуировку на спине. Фотографией новой татуировки рэперша поделилась с подписчиками своих социальных сетей.

27-летняя певица набила на спине новую татуировку в виде огромного скелета летучей мыши. В подписи к фото звезда объяснила поклонникам смысл ее новой татуировки.

«Летучие мыши часто олицетворяют смерть в смысле отпускания старого и привнесения нового. Это символы перехода, инициации и начала нового начала», — написала Doja Cat.

Рэперша Doja Cat известна своими эпатажными выходками: в 2022 году рэп-исполнительница шокировала поклонников решением изменить внешность в прямом эфире. Певица взяла в руки бритвенный станок и сбрила сначала волосы, а потом брови. Весь процесс она сняла на камеру, вызвав неоднозначную реакцию аудитории.