Айза призналась, что сын от Гуфа покоряет ее заботой о сводном брате

Блогер Айза в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) поздравила своего сына от Гуфа по имени Сэм с 13-летием.

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«Я просто не могу поверить, что моему сыну 13 лет! Моему Сэму 13 лет! Я помню себя лет в 10. Уже тогда я хотела сына! Да! Я хотела сыновей, а не замуж, я мечтала о мальчике, а родился у меня мужчина», — написала Айза.

Блогер назвала сына долгожданным ребенком и отметила, что прошла бы вновь нелегкий путь материнства, чтобы встретиться со старшим сыном. Айза подчеркнула, что учит Сэма жить «без розовых очков», так как не хочет, чтобы реальный мир стал для него удивлением. По словам бывшей жены Гуфа, забота Сэма о его сводном брате Элвисе «покоряет» ее.

«Его забота об Элвисе покоряет меня. А самое лучшее качество, которое я вижу уже сейчас в Сэме — это то, что он однолюб. Будто что-то из старинных времен, поэтому у Сэма домашнее прозвище «Пингвиненок», — резюмировала Айза.