$76.82-1.7984.91-2.09

Айза призналась, что сын от Гуфа покоряет ее заботой о сводном брате

Блогер Айза в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) поздравила своего сына от Гуфа по имени Сэм с 13-летием.

Айза призналась, что сын от Гуфа покоряет ее заботой о сводном брате
© Газета.Ru

«Я просто не могу поверить, что моему сыну 13 лет! Моему Сэму 13 лет! Я помню себя лет в 10. Уже тогда я хотела сына! Да! Я хотела сыновей, а не замуж, я мечтала о мальчике, а родился у меня мужчина», — написала Айза.

Блогер назвала сына долгожданным ребенком и отметила, что прошла бы вновь нелегкий путь материнства, чтобы встретиться со старшим сыном. Айза подчеркнула, что учит Сэма жить «без розовых очков», так как не хочет, чтобы реальный мир стал для него удивлением. По словам бывшей жены Гуфа, забота Сэма о его сводном брате Элвисе «покоряет» ее.

«Его забота об Элвисе покоряет меня. А самое лучшее качество, которое я вижу уже сейчас в Сэме — это то, что он однолюб. Будто что-то из старинных времен, поэтому у Сэма домашнее прозвище «Пингвиненок», — резюмировала Айза.

Бизнесвумен в 2008 году вышла замуж за Гуфа, а 5 мая 2010 года у них родился сын. Она ушла от артиста в 2013 году и подала на развод. Айза недавно призналась поклонникам, что «своими руками» психологически травмировала ребенка, и не снимает с себя вины.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий