Дорогу молодым: лучшие новички российского шоу-бизнеса

Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почёт. Музыкальный критик портала ГлагоL Василий Шевченко в конце прошлого года обещал уделять больше внимания новичкам российского шоу-бизнеса, а раз обещал, то своё слово слово надо держать. Эти исполнители только находятся в начале своего творческого пути, однако уже сейчас выпускают композиции, за которые слушателю не приходится краснеть. Запомните их имена, ведь в скором времени они будут собирать стадионы. Слушать подано!

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1. Kochneva – Почему

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Эта исполнительница занимает одно из лидирующих мест в плейлисте «Искра» на Яндекс.музыке – ее песни любят, молодежь постоянно голосует за треки этой певицы, поднимая их в топе. Знакомьтесь, Дарья Кончева – автор текстов и музыки. Сама она себя называет «уличным музыкантом», а на ее странички в социальных сетях подписано уже свыше 200 тысяч человек.

Ее треки — смесь женского поп-рока с отличной лирикой. Нежная гитара смешивается с яркими битами , в результате чего к середине композиция выдает такой драйв, что слушателю остается только перевести дух, чтобы снова испытать на себе эти своеобразные музыкальные «чудеса на виражах».

2. Kenjebek Nurdolday – Шоколад

20-летний карагандинец Кенжебек Нурдолдай, которому в детстве врачи поставили диагноз «атрофия зрительного нерва», набрал популярность тоже благодаря социальным сетям. Сейчас песня «Шоколад» — одна из самых популярных в творчестве Кенжебека — в ее активе уже 20 миллионов просмотров. Почти акустический трек, который держится за счет сладкоголосого вокала с восточным вальяжным колоритом. Очень нежно и приторно, однако эта приторность нисколько не надоедает.

3. Глупые треугольники – Девочка

Своими наставниками в музыкальном творчестве Дарья Титова и Варвара Сычевская — костяк группы «Глупые треугольники» — считают Анну Ахматову, Земфиру и Бориса Гребенщикова.

Красота песен этой группы кроется простоте, а простота – в глубине. Камерная музыка, талантливые тексты – это и цепляет. Размеренное ощущение постпраздника, когда уже вся феерия закончилась и хочется отдохнуть от яркой суеты и шумихи. Как говорят сами девушки, они пишут музыку для тех, кто в состоянии ее слушать. И это, пожалуй, самое четкое определения их творчества.

4. Liili — Hot

Еще одна звездочка из Казахстана, Лейла Коджахметова, более известная под псевдонимом Liili, год назад выпустив трек Hot, даже не думала о какой-либо популярности. Композиция так и осталась бы незамеченной, если бы её не стали все чаще использовать в своих видео меломаны из Турции.

Прилипчивый и легкий бит – основное украшение мелодии, но еще одной фишкой певицы стоит считать смешивание в лирике русского и английского языка, которыми девушка владеет свободно. И именно благодаря этой космпополитичности песня стала популярной не только в России, но и на Западе, где многие слушатели пишут, что понимают 90 процентов текста.

5. Теппо – Пир во имя чумы

Настоящий пир во имя чумы творится в новом треке фронтмена группы Теппо Алексея Макарова. Парень сам родом из Иркутска и его музыка также горяча как пробирающий до мозга холодный принизывающий ветер, гуляющий улицам этого северного города.

Есть что-то в музыке от группы KORN. Накал страстей и чистая во всей красе энергетика. Отдельное спасибо хочется сказать за вставку в трек фразы, произнесенной Всеволодом Кузнецовым, который озвучивал Геральта в игре «Ведьмак» — это только добавило песне определенного колорита и веса.

6. Nodahsa – Хочу я мужика

«Разрушающая стереотипы музыка для души, тела, мозга и всего остального в этом мире. Песни о жизни и про жизнь». Именно так характеризует свое творчество Nodahsa.

Дарье Смирновой 28 лет, а основная черта ее творчества – легкая самоирония и искренность, благодаря которым песни находят своего слушателя.

«Хочу я мужика» — легкий и непринужденный трек о насущном, о простых мечтах многих девушек, которые не гонятся за принцами на белом коне, а ищут простое человеческое счастье. В общем. чтоб не пил, не курил и цветы всегда дарил. А таких, поверьте, в России очень и очень много.

7. ДжаЯмми — На рейве цветы

За творчеством Артема Праскова, лидера группы «ДжаЯмми» я слежу уже не первый месяц. Сам проект появился в 2016 году, а название коллектива родилось за 15 минут до дебютного выступления и означало «вкусный Джа» (Джа — растафарианский бог, yummy — «вкусный» на американском сленге). Вот и их песни — это смесь растафанского рэгги стиля со вкусной поп-музыкой — немного вальяжные и такие цепляющие.

8. Ли́са — Помятые простыни

Певица с красивым именем Елисавета родом из Бобруйска. Зрители ее знают по участию во втором сезоне шоу «Песни» на ТНТ, в котором она покорила жюри своим мощным вокалом и мелодичностью. «Помятые простыни» — очень лиричный и чувственный трек о любви с легким привкусом романтики, в котором каждый из нас найдет что-то личное.

9. passmurny – Найти

Величественная и проникновенная меланхолия. Именно так можно охарактеризовать творчество группы passmurny. Она состоит из троих молодых мультиинструменталистов: вокалиста Александра, гитариста Егора и Никиты – клавиши, аранжировка. Их музыка романтична и величественна. И это хорошо слышится в их треке «Найти» с волнующими струнными, которые постепенно сменяют не менее волнующие биты.

10. KURYANOVA – В плеере