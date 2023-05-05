Волочкова поделилась пикантными снимками с Мальдив
Балерина похвасталась купальником, который создали специально для нее.
Анастасия Волочкова не раз заявляла, что обожает отдыхать на Мальдивах. Вот и сейчас звезда решила отправиться в эту страну восстановить силы после загруженного рабочего графика.
В личном аккаунте Волочкова уже поделилась серией фотографий с отдыха. Не обошлось и без снимка, на котором балерина исполняет свой фирменный шпагат.
«Возвращение в лучшее место! Пока без загара. С синяками от недавнего спектакля. И в новом купальнике, созданном для меня» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru), — подписала кадры звезда.
Подписчики уже успели обсудить в комментариях новый образ звезды.
«Купальник хороший, но мое мнение его нужно надеть позже, на загорелое тело и обувь сменить», «У Насти комплекс роста, что она выбирает такую обувь. У нее и так с ростом все отлично», «Ну, кстати, конкретно эти фото красивые, не придерешься», — заявили они.