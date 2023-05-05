Волочкова поделилась пикантными снимками с Мальдив

«Купальник хороший, но мое мнение его нужно надеть позже, на загорелое тело и обувь сменить», «У Насти комплекс роста, что она выбирает такую обувь. У нее и так с ростом все отлично», «Ну, кстати, конкретно эти фото красивые, не придерешься», — заявили они.