Климова показала подросших сыновей от Петренко

Екатерина Климова показала подросших сыновей от Игоря Петренко
Помимо двух сыновей у актрисы есть две дочери: 7-летняя Белла и 21-летняя Елизавета от других браков.
Накануне актриса Екатерина Климова показала подросших сыновей от актера Игоря Петренко. В настоящее время Климова находится в отпуске вместе с Корнеем и Матвеем.
runews24.ru
Отметим, что всего у Климовой четверо детей от разных браков. От ювелира Ильи Хорошилова у актрисы растет дочь Елизавета. В браке с актером Гелой Месхи она родила дочку Изабеллу.
Сейчас сыновьям Петренко 14 и 16 лет и они находятся на отдыхе с мамой. А недавно стало известно, что старший сын Климовой и Петренко собирается пойти по стопам отца и матери и стать актером.