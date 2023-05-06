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Екатерина Климова показала подросших сыновей от Игоря Петренко

Помимо двух сыновей у актрисы есть две дочери: 7-летняя Белла и 21-летняя Елизавета от других браков.

Климова показала подросших сыновей от Петренко
© РИА Новости

Накануне актриса Екатерина Климова показала подросших сыновей от актера Игоря Петренко. В настоящее время Климова находится в отпуске вместе с Корнеем и Матвеем.

runews24.ru

Отметим, что всего у Климовой четверо детей от разных браков. От ювелира Ильи Хорошилова у актрисы растет дочь Елизавета. В браке с актером Гелой Месхи она родила дочку Изабеллу.

Сейчас сыновьям Петренко 14 и 16 лет и они находятся на отдыхе с мамой. А недавно стало известно, что старший сын Климовой и Петренко собирается пойти по стопам отца и матери и стать актером.

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