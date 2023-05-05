Полина Гагарина подружилась с бывшим мужем Исхаковым
Певица Полина Гагарина в эфире «Русского радио» опровергла слухи о возобновлении отношений с бывшим мужем Дмитрием Исхаковым.
«Недавно был день рождения нашей дочери. Миюше исполнилось шесть лет. И, естественно, счастливые родители должны быть рядом. Наша фотография с Дмитрием вызвала бурю обсуждений и сплетен, что мы сошлись. Кто-то не порадовался, может быть. Я не из тех звезд, которые меняют свои решения. Развелись – значит развелись», — подчеркнула Гагарина.
Вместе с этим артистка заверила, что ей удалось подружиться с бывшими супругами: Петром Кисловым и Дмитрием Исхаковым. По словам певицы, она просто проводит время с бывшими мужьями, которые готовы сделать все ради своих детей.
Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков были женаты на протяжении шести лет. В декабре 2020 года они развелись. У бывших супругов есть общая дочь Мия, которая родилась в 2017 году. Звездам удалось урегулировать вопросы опеки. После развода Дмитрий Исхаков признавался, что переживал за девочку, которая проводила много времени с новым возлюбленным Полины Гагариной.