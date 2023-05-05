Гагарина подружилась с бывшим мужем Исхаковым

«Недавно был день рождения нашей дочери. Миюше исполнилось шесть лет. И, естественно, счастливые родители должны быть рядом. Наша фотография с Дмитрием вызвала бурю обсуждений и сплетен, что мы сошлись. Кто-то не порадовался, может быть. Я не из тех звезд, которые меняют свои решения. Развелись – значит развелись», — подчеркнула Гагарина.