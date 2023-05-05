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Билан объяснил звездные скандалы

Сейчас артистам можно и не выступать - главное, чтобы в их жизни были свадьбы, разводы, романы, скандалы... Но Дима Билан для себя этого не приемлет.

Билан объяснил звездные скандалы
© Мир новостей

- Я уважаю артистов, которых мы знаем не благодаря скандалам, и при этом они в топе уже много лет, - говорит Дима. - Это очень важная вещь. Нужно всегда оставаться верным профессии, а не какой-то сиюминутной шумихе.

Певец уверен, что в этой профессии можно успешно существовать и без скандалов, без склок, без интриг.

- Я не могу однозначно сказать, что скандалы - это хорошо или плохо, тут кому как нравится, - продолжает Билан. - Сам вот стараюсь быть неконфликтным человеком. У меня и так много задач и сверхзадач, чтобы еще тратить время на скандалы. Спасибо, нет, без меня!

Стоит заметить, правда, что сам Билан вольно или невольно несколько раз попадал в скандальную хронику: то он появился не вполне трезвым на концерте, то отказался от совместного выступления с известным рэпером.

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