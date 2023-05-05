Билан объяснил звездные скандалы

- Я не могу однозначно сказать, что скандалы - это хорошо или плохо, тут кому как нравится, - продолжает Билан. - Сам вот стараюсь быть неконфликтным человеком. У меня и так много задач и сверхзадач, чтобы еще тратить время на скандалы. Спасибо, нет, без меня!