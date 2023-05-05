Американская модель Эмили Ратаковски снялась топлес для журнала HommeGirls. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

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На размещенном черно-белом снимке 31-летняя манекенщица позирует перед камерой в джинсах, прикрыв руками обнаженную грудь. В макияже визажисты сделали акцент на глаза, нанеся на веки темные тени. Стилисты, в свою очередь, зачесали ее волосы назад и распылили на них лак, создав эффект «мокрой» укладки.

Кроме того, во время съемки знаменитость примерила рваную футболку, кожаные мини-шорты с широким поясом, а также сапоги с высоким голенищем и на массивной подошве.