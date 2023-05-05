Асмус пожаловалась на начало ремонта жилья

Актриса театра и кино Кристина Асмус пожаловалась, что начинает ремонт в новом жилье. Об этом она сообщила подписчикам в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).