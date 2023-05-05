Кристина Асмус пожаловалась на начало ремонта жилья
Актриса театра и кино Кристина Асмус пожаловалась, что начинает ремонт в новом жилье. Об этом она сообщила подписчикам в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
«Можете меня поздравить! Я. Начинаю. Ремонт. Посмотрите на этого счастливого человека, который знает, что ему предстоит. Из еды теперь максимум два кусочка колбаски», — пошутила Асмус.
Актриса также отметила, что будет экономить на всем, кроме идей. Она попросила присылать ей контакты хороших профильных специалистов и пожелала самой себе удачи.