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Кристина Асмус пожаловалась на начало ремонта жилья

Актриса театра и кино Кристина Асмус пожаловалась, что начинает ремонт в новом жилье. Об этом она сообщила подписчикам в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Асмус пожаловалась на начало ремонта жилья
© Lenta.ru

«Можете меня поздравить! Я. Начинаю. Ремонт. Посмотрите на этого счастливого человека, который знает, что ему предстоит. Из еды теперь максимум два кусочка колбаски», — пошутила Асмус.

Актриса также отметила, что будет экономить на всем, кроме идей. Она попросила присылать ей контакты хороших профильных специалистов и пожелала самой себе удачи.

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