Калашникова поддержала Милохина после опубликованного стихотворения

«Хорошая идея в целом. Блогеры выходят на новый уровень интеллектуального развития и это меня радует. Тем более, что занялся этим делом сам Даня Милохин. Думаю, это пойдет на пользу, так как у него много подписчиков и наверняка найдутся свои последователи. Если в текстах будет что-то доброе светлое, то молодец», — высказалась Калашникова.