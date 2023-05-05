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Анна Калашникова поддержала Даню Милохина после опубликованного блогером стихотворения

Модель Анна Калашникова в разговоре с порталом «А теперь внимание» поддержала блогера Даню Милохина, который недавно опубликовал стихотворение и назвал себя поэтом.

Калашникова поддержала Милохина после опубликованного стихотворения
© Газета.Ru

«Хорошая идея в целом. Блогеры выходят на новый уровень интеллектуального развития и это меня радует. Тем более, что занялся этим делом сам Даня Милохин. Думаю, это пойдет на пользу, так как у него много подписчиков и наверняка найдутся свои последователи. Если в текстах будет что-то доброе светлое, то молодец», — высказалась Калашникова.

В своем недавнем ролике Даня Милохин в классическом костюме зачитывает стихотворение собственного сочинения. В стихах блогер уверяет, что он больше не звезда TikTok, а «влюбленный в Родину поэт». По словам Милохина, которые тот произнес в ироничной манере, «ни моргенштерновские песни, ни клавакокинская грудь» не смогут вернуть его обратно в «бездну» блогерства.

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