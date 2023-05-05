Ольга Бузова загадала замужество у камня Афродиты на Кипре
Певица, актриса и телеведущая Ольга Бузова давно надеется выйти замуж за достойного мужчину. Знаменитость загадала заветное желание у камня Афродиты на Кипре.
Согласно легенде, каждый, кто загадает желание в этом месте, обязательно получит желаемое. Особенно это касается вопросов на любовном фронте. 37-летняя звезда выполнила все ритуалы, сделала несколько памятных фото и сообщила, что нашла камень в форме сердца.
«Нашла камушек в форме сердца... Загадала желание. И я там была. Все, кто знает меня давно, понимают, почему для меня это важно», — написала Бузова в социальных сетях.
Артистка не стала скрывать, что отдыхает на Кипре в компании продюсера Ника Мартынова. Певица показывает подписчиками красивые фото из отпуска и демонстрирует стройную фигуру.