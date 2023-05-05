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Ольга Бузова загадала замужество у камня Афродиты на Кипре

Певица, актриса и телеведущая Ольга Бузова давно надеется выйти замуж за достойного мужчину. Знаменитость загадала заветное желание у камня Афродиты на Кипре.

Бузова загадала замужество у камня Афродиты на Кипре
© Слово и Дело

Согласно легенде, каждый, кто загадает желание в этом месте, обязательно получит желаемое. Особенно это касается вопросов на любовном фронте. 37-летняя звезда выполнила все ритуалы, сделала несколько памятных фото и сообщила, что нашла камень в форме сердца.

«Нашла камушек в форме сердца... Загадала желание. И я там была. Все, кто знает меня давно, понимают, почему для меня это важно», — написала Бузова в социальных сетях.

Артистка не стала скрывать, что отдыхает на Кипре в компании продюсера Ника Мартынова. Певица показывает подписчиками красивые фото из отпуска и демонстрирует стройную фигуру.

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