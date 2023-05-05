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Возлюбленная Тимати снялась обнаженной

Возлюбленная российского рэпера Тимати Валентина Иванова снялась обнаженной во время отдыха на море. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Возлюбленная Тимати снялась обнаженной
© Lenta.ru

На размещенных кадрах модель предстала без одежды во время купания в бассейне. Девушка показала стройную фигуру с разных ракурсов, в том числе повернувшись к камере боком и прикрыв руками голую грудь.

Подписчики оценили внешность избранницы исполнителя в комментариях.

«Когда видна работа, и колоссальная», «Не беременна, расходимся», «Я выплюнула пирожок, который ела. Спасибо за стимул! Срочно бегу на тренировку», «Все безумно красиво», «Очень сексуально», — заявили пользователи сети.

Кроме того, Иванова показала в сторис лицо крупным планом, отметив, что седлала перманентный макияж губ и скорректировала брови.

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