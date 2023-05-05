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Певица Нюша раскрыла свой секрет успешной карьеры

Свой секрет успешной карьеры раскрыла поп-исполнительница Нюша. На личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), певица призвала к трудолюбию на пути к мечте.

Певица Нюша раскрыла свой секрет успешной карьеры
© Мослента

«Главное — не стоять на месте, идти вперед и не опускать руки. Без любви к своему делу и трудолюбия я бы не достигла всех этих высот. И важно быть собой. У меня был целый путь поиска "а кто же я, какая я без всей этой мишуры снаружи?"», — написала артистка.

Нюша призналась, что с самого детства мечтала петь. Свою первую песню она написала на английском языке в восемь лет, на русском начала сочинять тексты с 12 лет. По словам певицы, она много работала: концерты, репетиции, съемки клипов новых песен. Все это привело к популярности: в возрасте 22 лет она дала около 300 концертов за год.

Ранее Нюша поделилась секретами поддержания хорошей формы.

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