Актриса и ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Лариса Гузеева раскритиковала публичные соболезнования в соцсетях. Соответствующий комментарий появился в ее Telegram-канале.

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«Какая же это гадость: соболезнования в слезах и соплях по видео в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) и других приложениях. Для кого?» — высказалась артистка. Она также назвала подобные посты в соцсетях пошлостью и гадостью.

Ранее Гузеева посетила Будапешт и назвала особенность этого популярного европейского города. Артистка призналась, что в столице Венгрии ее удивило небольшое количество людей.