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KP.RU: перелет Пугачевой из Израиля в Россию мог стоить 3,5 миллиона рублей

Перелет Аллы Пугачевой в Россию мог обойтись певице в 3,5 миллиона рублей, сообщает KP.RU со ссылкой на неназванного представителя шоу-бизнеса.

Перелет Пугачевой из Израиля в Россию мог стоить 3,5 миллиона рублей
© Российская Газета

Отмечается, что по данным этого представителя, Пугачева для перелета наняла частный борт. Расценки на перелет из Израиля в Россию на таком транспорте примерно 3,5 миллиона рублей.

В то же время в публикации со ссылкой на другой источник указывается, что Пугачева могла прилететь регулярным рейсом, а, значит, путешествие артистки оказалось дешевле.

Сама Пугачева ясности не внесла. Певица даже не рассказала в соцсетях, что прилетела в Россию, хотя эту информацию подтвердили ее многочисленные друзья. Так, Лайма Вайкуле рассказала, что Пугачева прилетела попрощаться с Валентином Юдашкиным, который скончался 2 мая.

Юдашкин долгие годы сотрудничал с Пугачевой, а певица дружна с его мамой Раисой Петровной. Ранее стало известно, что Пугачева остановилась в своем замке в деревне Грязь.

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