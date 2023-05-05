Перелет Пугачевой из Израиля в Россию мог стоить 3,5 миллиона рублей

Перелет Аллы Пугачевой в Россию мог обойтись певице в 3,5 миллиона рублей, сообщает KP.RU со ссылкой на неназванного представителя шоу-бизнеса.

© Российская Газета

Отмечается, что по данным этого представителя, Пугачева для перелета наняла частный борт. Расценки на перелет из Израиля в Россию на таком транспорте примерно 3,5 миллиона рублей.

В то же время в публикации со ссылкой на другой источник указывается, что Пугачева могла прилететь регулярным рейсом, а, значит, путешествие артистки оказалось дешевле.

Сама Пугачева ясности не внесла. Певица даже не рассказала в соцсетях, что прилетела в Россию, хотя эту информацию подтвердили ее многочисленные друзья. Так, Лайма Вайкуле рассказала, что Пугачева прилетела попрощаться с Валентином Юдашкиным, который скончался 2 мая.