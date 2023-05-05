Актриса Кристина Асмус сообщила, что начала ремонт в новом жилье

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус сообщила, что начинает делать ремонт в своем новом жилье. Об этом она рассказала поклонникам на своей странице в Instagram (социальная сеть, запрещённая в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и также запрещена).

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Артистка сообщила, что наконец начинает делать ремонт в своем новом жилье и попросила поздравить ее с этой новостью. Она также пошутила, что в связи с началом ремонта ей предстоит питаться двумя кусочками колбасы в день, чтобы экономить.