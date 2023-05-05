«Мы друг друга любим»: Полина Гагарина рассказала про отношения с бывшим мужем
Полина Гагарина долгое время конфликтовала с экс-супругом Дмитрием Исхаковым. Фотограф даже планировал запретить певице вывозить их дочь за границу. Однако недавно парочка опубликовала совместный снимок в соцсетях и намекнула на примирение.
Мы поговорили с Полиной и выяснили, что происходит в их отношениях с Исхаковым и помирились ли они. Оказалось, что у супругов все хорошо, и они уже давно дружат. Правда, раньше казалось, что они практически не контактируют или даже продолжают ругаться. Но это, как выяснилось, не так.
«Подтверждать ничего не буду, потому что, мне кажется, это самые лучшие, самые нормальные, человеческие и цивилизационные отношения. Мы с Димой большие друзья, мы родные люди. Мы очень друг друга любим, поддерживаем. И самое главное, что все это естественно. У нас растет самая лучшая дочь в мире, и она видит наше чудесное теплое общение. Мне кажется, так и должно быть. Я и с первым своим мужем дружу», — призналась Полина Гагарина в разговоре с POPCAKE.