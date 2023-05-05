Гагарина рассказала про отношения с бывшим мужем

Полина Гагарина долгое время конфликтовала с экс-супругом Дмитрием Исхаковым. Фотограф даже планировал запретить певице вывозить их дочь за границу. Однако недавно парочка опубликовала совместный снимок в соцсетях и намекнула на примирение.

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Мы поговорили с Полиной и выяснили, что происходит в их отношениях с Исхаковым и помирились ли они. Оказалось, что у супругов все хорошо, и они уже давно дружат. Правда, раньше казалось, что они практически не контактируют или даже продолжают ругаться. Но это, как выяснилось, не так.