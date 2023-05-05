Пэлтроу рассказала о поцелуе с Ди Каприо и сексе с Аффлеком

Гвинет Пэлтроу рассказала о поцелуе с Леонардо Ди Каприо и оценила секс с Беном Аффлеком
Кто из голливудских секс-символов классно целуется, а кто хорош в постелb? Об этом рассказала дива Голливуда Гвинет Пэлтроу.
Гвинет Пэлтроу давно добилась звездного статуса и сейчас может позволить себе говорить обо всем открыто. Даже обсуждать романы и интрижки с популярными коллегами.
Став участницей подкаста Call Her Daddy, актриса рассказала много интересного. К примеру, поцелуй со знаменитым сердцеедом Леонардо Ди Каприо не вызвал у нее восторга. Актер оказался тяжелым испытанием для Пэлтроу. Гвинет открыто заявила —
«Он очень легкомысленно обращался с девушками, когда ему было 19 лет».
Русским языком — бабник. Если бы звездная блондинка могла вернуться на 30 лет назад, то с удовольствием дала бы Лео отпор. Но такая участь точно бы не постигла Джонни Деппа, с которым, Гвинет так и не поцеловалась.
Также Пэлтроу рассказала о своих знаменитых бывших возлюбленных. А именно о Крисе Мартине, Брэде Питте и Бене Аффлеке. Их имена прозвучали во время игры «Займись сексом, женись или убей». Гвинет призналась, что готова снова выйти замуж за Мартина, не возражает против жаркого секса с Питтом и, к сожалению, спишет со счетов Аффлека.
Надо отдать актрисе должное, ведь она искренне сожалела, что под категорию «убей» попал именно Бен. Актриса даже пыталась оправдаться, что не может посягнуть на жизнь отца своих детей. Однако мысли об отказе от секса с Брэдом у нее даже не возникло (и ее трудно винить!). Впрочем, Гвинет польстила и мужу Дженнифер Лопес, подчеркнув — он был «технически превосходен» в постели.