Пэлтроу рассказала о поцелуе с Ди Каприо и сексе с Аффлеком

Кто из голливудских секс-символов классно целуется, а кто хорош в постелb? Об этом рассказала дива Голливуда Гвинет Пэлтроу.

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Гвинет Пэлтроу давно добилась звездного статуса и сейчас может позволить себе говорить обо всем открыто. Даже обсуждать романы и интрижки с популярными коллегами.

Став участницей подкаста Call Her Daddy, актриса рассказала много интересного. К примеру, поцелуй со знаменитым сердцеедом Леонардо Ди Каприо не вызвал у нее восторга. Актер оказался тяжелым испытанием для Пэлтроу. Гвинет открыто заявила —

«Он очень легкомысленно обращался с девушками, когда ему было 19 лет».

Русским языком — бабник. Если бы звездная блондинка могла вернуться на 30 лет назад, то с удовольствием дала бы Лео отпор. Но такая участь точно бы не постигла Джонни Деппа, с которым, Гвинет так и не поцеловалась.

Также Пэлтроу рассказала о своих знаменитых бывших возлюбленных. А именно о Крисе Мартине, Брэде Питте и Бене Аффлеке. Их имена прозвучали во время игры «Займись сексом, женись или убей». Гвинет призналась, что готова снова выйти замуж за Мартина, не возражает против жаркого секса с Питтом и, к сожалению, спишет со счетов Аффлека.