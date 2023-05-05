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Вдова Кобзона заявила, что у Зайцева были сложные отношения с сыном

Вдова певца Иосифа Кобзона Нелли заявила в беседе с kp.ru, что у модельера Вячеслава Зайцева были сложные отношения с сыном Егором.

Вдова Кобзона заявила, что у Зайцева были сложные отношения с сыном
© Газета.Ru

Кобзон назвала взаимоотношения между Зайцевым и его сыном "жизненной драмой". Она считает, что модельер сам виноват в проблемах в семье. Она заявила, что кутюрье собирался передать дела своего Дома моды внучке Марусе, но поссорился и с ней. По словам вдовы певца, у модельера был непростой характер.

"Но его главная проблема была в том, что он, будучи прекрасным художником, стилистом, совсем не был бизнесменом. По его ли вине или по вине его окружения, но Дом моды Зайцева прогорел. А уж когда Слава заболел, так называемые друзья его просто использовали. Таскали на мероприятия как куклу. Последний раз я была на его дне рождения год назад. Эта встреча оставила грустное впечатление", - рассказала Кобзон.

Ранее певец Юлиан предположил, что окружение Зайцева пыталось рассорить его с сыном. По словам артиста, без этих людей у модельера бы не возникла мысль, что сын от него "отвернулся". Музыкант отметил, что Егор очень любил отца, а Зайцев души не чаял в сыне.

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