Вдова Кобзона заявила, что у Зайцева были сложные отношения с сыном

Вдова певца Иосифа Кобзона Нелли заявила в беседе с kp.ru, что у модельера Вячеслава Зайцева были сложные отношения с сыном Егором.

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Кобзон назвала взаимоотношения между Зайцевым и его сыном "жизненной драмой". Она считает, что модельер сам виноват в проблемах в семье. Она заявила, что кутюрье собирался передать дела своего Дома моды внучке Марусе, но поссорился и с ней. По словам вдовы певца, у модельера был непростой характер.

"Но его главная проблема была в том, что он, будучи прекрасным художником, стилистом, совсем не был бизнесменом. По его ли вине или по вине его окружения, но Дом моды Зайцева прогорел. А уж когда Слава заболел, так называемые друзья его просто использовали. Таскали на мероприятия как куклу. Последний раз я была на его дне рождения год назад. Эта встреча оставила грустное впечатление", - рассказала Кобзон.