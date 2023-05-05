Жена шефа Ивлева раскрыла свой секрет быстрого похудения
Блогер Валерия Куденкова рассказала своим подписчикам в соцсетях, как будет худеть.
У жены шеф-повара Константина Ивлева есть секретные лайфхаки, которыми она с удовольствием делится.
«Чтобы женщине не набирать вес, просто нужно следить за своим питанием и постоянно заниматься спортом. Если вы немножко набрали, скорректируйте питание», - пишет Валерия.
Девушка призналась, что у нее инсулинорезистентность, которая может быть причиной быстрого набора веса. Так, Валерия легко может набрать за неделю до пяти килограммов. Сейчас она поправилась на три килограмма и рассчитывает их сбросить, полностью исключив углеводы из рациона.