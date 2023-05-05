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Жена шефа Ивлева раскрыла свой секрет быстрого похудения

Блогер Валерия Куденкова рассказала своим подписчикам в соцсетях, как будет худеть.

Жена шефа Ивлева раскрыла свой секрет быстрого похудения
© РИА Новости

У жены шеф-повара Константина Ивлева есть секретные лайфхаки, которыми она с удовольствием делится.

«Чтобы женщине не набирать вес, просто нужно следить за своим питанием и постоянно заниматься спортом. Если вы немножко набрали, скорректируйте питание», - пишет Валерия.

Девушка призналась, что у нее инсулинорезистентность, которая может быть причиной быстрого набора веса. Так, Валерия легко может набрать за неделю до пяти килограммов. Сейчас она поправилась на три килограмма и рассчитывает их сбросить, полностью исключив углеводы из рациона.

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