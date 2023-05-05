Седокову назвали "никому ненужной разведенкой"

Седокова пожаловалась, что ее навали "ненужной разведенкой"
Певица Анна Седокова призналась, что близкий человек назвала ее «никому не нужной разведенкой», хотя ей было всего 2 года. Слова певицы передает издание The Voice.
Артистку очень раздражает то, что «женщину в 40 списывают со счетов».
«Да в наше время это новые 30! Но знаете, что мне помогло принять свой возраст? В мои 22 года близкий член семьи сказал, что я уже никому не нужная разведенка. Так что о том, что я старая, знаю давно», — рассказала Анна Седокова.
Певица убеждена, что сорок лет для женщины - это золотые годы. По ее мнению, в вощрасте от 40 до 60 лет женщины становятся наиболее опытными и осознанными в сексуальном вопросе.