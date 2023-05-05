$76.82-1.7984.91-2.09

Седокова пожаловалась, что ее навали "ненужной разведенкой"

Певица Анна Седокова призналась, что близкий человек назвала ее «никому не нужной разведенкой», хотя ей было всего 2 года. Слова певицы передает издание The Voice.

Седокову назвали "никому ненужной разведенкой"
© РИА Новости

Артистку очень раздражает то, что «женщину в 40 списывают со счетов».

«Да в наше время это новые 30! Но знаете, что мне помогло принять свой возраст? В мои 22 года близкий член семьи сказал, что я уже никому не нужная разведенка. Так что о том, что я старая, знаю давно», — рассказала Анна Седокова.

Певица убеждена, что сорок лет для женщины - это золотые годы. По ее мнению, в вощрасте от 40 до 60 лет женщины становятся наиболее опытными и осознанными в сексуальном вопросе.

"Внутри все было поломано": Седокова вспомнила, какой была в "ВИА Гре"

Ранее певица Анна Седокова опубликовала фото в бикини.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий