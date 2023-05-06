Певица Клава Кока вызвала новую волну слухов о своем романе
Популярная российская исполнительница Клава Кока сделала в соцсетях намек на то, что у нее развивается новый роман.
Клава Кока опубликовала видео, в котором она демонстрирует огромный букет красных роз и плюшевого медведя. Правда имя поклонника певица предпочла не раскрывать.
«Что вы знаете о романтике? Тут один сумасшедший без остановки одаривает меня цветами под Сергея Жукова», — подписала видео артистка.
Кстати, ранее Клава Кока говорила, что очень хочет завести ребенка, но пока не имеет возможности. Сама она выросла в многодетной семье.