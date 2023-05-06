$76.82-1.7984.91-2.09

Певица Клава Кока вызвала новую волну слухов о своем романе

Популярная российская исполнительница Клава Кока сделала в соцсетях намек на то, что у нее развивается новый роман.

Клава Кока вызвала новую волну слухов о своем романе
© РИА Новости

Клава Кока опубликовала видео, в котором она демонстрирует огромный букет красных роз и плюшевого медведя. Правда имя поклонника певица предпочла не раскрывать.

«Что вы знаете о романтике? Тут один сумасшедший без остановки одаривает меня цветами под Сергея Жукова», — подписала видео артистка.

Кстати, ранее Клава Кока говорила, что очень хочет завести ребенка, но пока не имеет возможности. Сама она выросла в многодетной семье.

Самые неожиданные звездные романы 2023 года

Ранее певица Клава Кока прокомментировала слухи о романе с блогером Масленниковым.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий