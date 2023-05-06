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Сестра Жанны Фриске Наталья хочет родить второго ребенка

Певица и блогер Наталья Фриске рассказала своим подписчикам в соцсетях о том, что мечтает о еще одном ребенке.

Сестра Фриске хочет родить второго ребенка
© Соцсети

По словам Фриске, она планирует следующую беременность на тот момент, когда дочка пойдет в детский сад. А также она сообщила, что размышляет и о третьем ребенке.

«Пока не уверена. Посмотрим. Как потяну», — объяснила Наталья.

Напомним, что сейчас Наталья Фриске воспитывает дочь Луну, правда с отцом дочери она не встречается и в жизни ребенка он никак не участвует. Даже в графе "отец" у ребенка стоит прочерк. Наталья призналась, что пыталась выстроить отношения с бывшим возлюбленным, но у нее не получилось.

Сестра Фриске читает соцсети племянника с фейкового аккаунта

Ранее сестра певицы Жанны Фриске Наталья раскрыла свои параметры и поделилась планом похудения.

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