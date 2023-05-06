«Чувства, которые надо прожить достойно»: Ефремов рассказал о расставании с Иваковой
Актер Никита Ефремов признался, что отношения с телеведущей Марией Иваковой дали ему много положительных эмоций, а расставание не оказало негативного влияния.
— Есть какие-то чувства, которые надо прожить достойно. Мало того, они могут очень много привнести в мою жизнь, если не убегать от них, как это часто бывает во время расставания. И вообще, расставаться тоже нужно уметь, — приводит его слова StarHit.
Ефремов и Ивакова расстались еще в 2021 году. По словам телеведущей, они продолжают поддерживать дружеские отношения. Пара разошлась без скандалов и разделов имущества.
В марте на экраны кинотеатров вышел фильм «Здоровый человек» с Ефремовым в главной роли. В интервью «Вечерней Москве» актер рассказал о новой киноленте, психологии и работе в театре.
Сын актера Михаила Ефремова Никита уже третий год живет под постоянным прессингом из-за ситуации с отцом. Он осознал, что произошло, только через несколько дней после ДТП. Ефремов-младший рассказал о своих чувствах и эмоциях после трагедии.