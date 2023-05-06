Ефремов рассказал о расставании с Иваковой

Актер Никита Ефремов признался, что отношения с телеведущей Марией Иваковой дали ему много положительных эмоций, а расставание не оказало негативного влияния.

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— Есть какие-то чувства, которые надо прожить достойно. Мало того, они могут очень много привнести в мою жизнь, если не убегать от них, как это часто бывает во время расставания. И вообще, расставаться тоже нужно уметь, — приводит его слова StarHit.

Ефремов и Ивакова расстались еще в 2021 году. По словам телеведущей, они продолжают поддерживать дружеские отношения. Пара разошлась без скандалов и разделов имущества.

В марте на экраны кинотеатров вышел фильм «Здоровый человек» с Ефремовым в главной роли. В интервью «Вечерней Москве» актер рассказал о новой киноленте, психологии и работе в театре.