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Киркоров отказался становиться беглецом вслед за бывшей женой Пугачевой

Певец Филипп Киркоров заявил, что не собирается бежать из страны. Свою позицию он считает настоящим подвигом. Киркоров обозначил, что остается верным своей Родине, где он родился, начал карьеру и стал известным.

Киркоров отказался становиться беглецом вслед за Пугачевой
© Слово и Дело

Поступать так, как поступила его бывшая жена певица Алла Пугачева, он не намерен. Кроме того, теперь он единственный Примадонн в России.

Также Киркоров отметил, что передаст часть заработанных на концертах средств семьям российских военных.

Оказалось, что артист возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. По его мнению, без этого подвига не было бы ни любви, ни смеха, ни музыки.

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