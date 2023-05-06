Кристина Асмус съехала от Харламова через три года после развода
Актриса Кристина Асмус в своем Instagram сообщила, что переехала из дома бывшего мужа Гарика Харламова.
"Можете меня поздравить! Я. Начинаю. Ремонт. Из еды теперь максимум два кусочека колбаски. Экономим на всем, кроме идей!" - написала Асмус в личном блоге.
Звезда не уточнила, в каком именно объекте недвижимости она начала ремонт. Асмус продолжала проживать в доме Харламова после развода. Уточнялось, что экс-супруги проживали на разных этажах, а также в доме живет и мама юмориста.
Проживание под одной крышей способствовало тому, что Харламов больше времени мог проводить с дочерью от Асмус Анастасией. О том, что актриса намерена съехать от бывшего мужа, она сообщила в начале апреля. При этом она отметила, что с Харламовым у них "прекрасные отношения".
Кристина Асмус и Гарик Харламов были женаты с 2013 по 2020 год. В 2014 году у них родилась дочь Анастасия. Однако в 2020 году супруги заявили, что разводятся. В декабре 2022 года стало известно, что, несмотря на разрыв, Асмус и Харламов живут под одной крышей – вместе с ними в доме пребывает мама шоумена. Кристина Асмус заявляла в соцсетях, что юморист угрозами запретил ей и дочери съезжать.