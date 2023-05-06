Асмус съехала от Харламова через три года после развода

Актриса Кристина Асмус в своем Instagram сообщила, что переехала из дома бывшего мужа Гарика Харламова.

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"Можете меня поздравить! Я. Начинаю. Ремонт. Из еды теперь максимум два кусочека колбаски. Экономим на всем, кроме идей!" - написала Асмус в личном блоге.

Звезда не уточнила, в каком именно объекте недвижимости она начала ремонт. Асмус продолжала проживать в доме Харламова после развода. Уточнялось, что экс-супруги проживали на разных этажах, а также в доме живет и мама юмориста.

Проживание под одной крышей способствовало тому, что Харламов больше времени мог проводить с дочерью от Асмус Анастасией. О том, что актриса намерена съехать от бывшего мужа, она сообщила в начале апреля. При этом она отметила, что с Харламовым у них "прекрасные отношения".