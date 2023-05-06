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Ким Кардашьян в крокодиловом платье появилась на дне рождении сына миллиардера Бернара Арно

Звезда реалити-шоу, бывшая жена рэпера Канье Уэста, бизнесвумен Ким Кардашьян вышла в свет в крокодиловом платье. Об этом сообщает Daily Mail.

Кардашьян в крокодиловом платье появилась на дне рождении
© Газета.Ru

В минувшую пятницу, 5 мая, наследник LVMH Александр Арно отметил 31-летие вечеринкой на Манхэттене. Поздравить сына миллиардера Бернара Арно с днем рождения приехали многие знаменитости, в том числе Ким Кардашьян. 42-летняя звезда появилась в кожаном платье-миди Alaïa с выделкой под кожу крокодила, которое плотно обтянуло ее фигуру.

Компанию Ким Кардашьян составила ее мать Крис Дженнер, которую сопровождал ее бойфренд Кори Гэмбл. Вечеринку также посетили Рианна и A$AP Rocky, а также Леонардо ДиКаприо. Ранее "Газета.Ru" рассказала о том, что у Ким Кардашьян порвалось платье после Met Gala.

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