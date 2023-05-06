Почему россияне продолжают интересоваться Пугачевой

После многочисленных антироссийских высказываний в адрес России и русского народа Алла Пугачева лишилась народной любви и признания.

© Слово и Дело

Однако одновременно с этим любая новость о Примадонне вызывает новую волну эмоций, возмущений, споров. Этот феномен в комментарии для «Слово и Дело» объяснил певец Игорь Наджиев.

Видео дня

Некогда Алла Пугачева была главной артисткой российской эстрады, и это не преувеличение. Ни один концерт государственного масштаба не мог пройти без ее участия, и так – на протяжении десятилетий. Однако после начала специальной военной операции Примадонна раскрыла себя как русофобка и антипатриотка. Вслед за своим мужем она сбежала из России, и не смогла промолчать, разразившись чередой грубых антироссийских высказываний.

Россияне для нее – «рабы и холопы», несвободные и несчастные люди. Те россияне – которые годами поддерживали ее и финансово, и морально, были настоящими поклонниками. Не удивительно, что после этого в душе россиян назрело не просто негодование, а настоящая злость. Многие россияне хотели бы, чтобы беглую певицу, не сумевшую сдержать при себе свое мнение, поскорее забыли. И все же, каждая новость об Алле Борисовне поднимает волну обсуждений, активных споров, интереса. Вот и сейчас – после долгого молчания Алла Борисовна приехала в Россию, чтобы проститься со своим другом Валентином Юдашкиным, который умер 2 мая от онкологического заболевания. Примадонна не делала никаких заявлений, однако само ее присутствие в России будоражит умы и вызывает неудержимый интерес.

Как говорится, от любви до ненависти один шаг. Неприятие народом Пугачевой продолжает уживаться с неустанным интересом к ее личности.

Певец Игорь Наджиев в комментарии для «Слово и Дело» отмечает: кто бы что ни говорил сегодня, Пугачева остается самой яркой и талантливой звездой российской эстрады. На протяжении десятилетий она своим творчеством дарила радость жителям нашей страны, и нынешние эмоции народа – это лишь глубокое разочарование в предательстве.

«Как корабль назовешь, так он и поплывет. На Руси был уже один исторический персонаж, его звали Емельян Пугачев. Несмотря на то, что он желал добра простым людям, он остался в памяти как человек, погубивший много человеческих жизней, устаивавший бунты, грабежи. Но в день казни он встал на колени на Красной площади и попросил прощения у народа. Человек покаялся».

Игорь Наджиев напомнил, что в свое время Алла Пугачева стала первым медийным проектом. Ее имя прогремело на всю страну далеко не сразу – только после того, как на нее обратили вниманиеЛеонид Дербенев, Александр Стефанович и другие люди, сумевшие правильно «раскрутить» ее как народную певицу. Далеко не сама Алла Пугачева пришла к своему успеху. И без народа России она не узнала бы ни славы, ни финансовых достижений, ни любви.

Игорь Наджиев отмечает, что, как и все люди, Алла Борисовна – не святая, однако именно способность раскаяться и попросить прощение за свои слова и поступки перед народом помогли бы ейискупить свою вину.

«Господь дал ей очень многое. Она смогла подняться на ту высоту, на которой могут находиться очень избранные люди. И да, она талантливый человек. Да – нравится кому-то это или нет, великая певица нашей истории. Но она не святая. Она грешная женщина и, к сожалению, она сделала очень много как хорошего, так и плохого. Это ее жизнь, ее ответственность перед богом. А народ у нас добрый», - сказал Наджиев.